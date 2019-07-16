“15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık” konulu konferans düzenlendi

Program, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimini ve kahraman milletimizin şanlı direnişini anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılışıyla başladı. AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Serginin açılışını Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptı. Daha sonra AİÇÜ Selçuklu Konferans salonundaki konferansa geçildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini minnetle anarak, “15 Temmuz ruhunu unutmamalıyız ve unutturmamalıyız.” dedi. 15 Temmuzun, dış mihraklarca kullanılan içimizde yuvalanmış hainlerin kalkıştığı bir işgal hareketi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Ancak bu teşebbüs Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir” dedi.

Karabulut:“15 Temmuz ve sonrasında tüm dünyanın gıpta ile izlediği muazzam bir sınav veren milletimiz, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza, gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece kıymetli bir tecrübe bırakmıştır.” diyen Rektör Prof. Dr. Aslan, “Rabbimize şükretmemiz lazım. Bundan sonra bize düşen bir olmak ve diri olmaktır. Unutmamalıyız ki ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Mücadelemizden taviz vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemiz için çalışacağız.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konferansta konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hain kalkışmanın üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı gelecek kuşaklara aktararak 15 Temmuzu unutturmamalıyız dedi. “Darbe zulümdür. İnsan olan herkes darbelere karşı çıkar, direnir. Ayakta ölmek, diz üstü sürünmekten daha iyidir” diyen Sayan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “15 Temmuz bizim tarihimizde önemli bir yerdir, bir destandır. İnsanlarımız tankların önüne atıldı. Onlarca kardeşimiz şehit edildi. Bu ülkenin ekmeğiyle büyüyenler insanların üzerine bomba yağdırdı. Bu ülkede gözü olan, ülkemizi Suriye'ye çevirmek isteyen güçlerin hepsinin bu işte parmağı olduğunu biliyoruz. Ancak bilmek yetmez. Tercihlerimiz, düşüncelerimiz faklı olsun ya da olmasın söz konusu vatan olunca hepimizin birlik olması gerekiyor.”

‘Türkiye gelecek vaad eden bir ülke'

“15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık” başlıklı konferansında konuşan AİÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Osmanlı'dan günümüze tarihi süreç içinde Batı'nın bize uyguladığı ekonomi politikalarına değindi. Türkiye'de yapılan darbelerin genelde birbirine benzer gerekçelerle yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Kerem Karabulut, 15 Temmuz'un geçmişteki darbelerin ortak noktalarından farklı olarak karşımıza çıktığını belirtti. Türkiye ekonomisinin 1980 - 2018 yıllarını kıyaslayarak değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Karabulut, “Batı'nın gizli 40-50 yıllık Türkiye'yi yönetme ve ele geçirme planının başarısızlığı ve Türkiye ekonomisin geldiği nokta bizi istemeyenleri rahatsız ediyor. Türkiye gelecek vaad eden bir ülke. Büyük bir potansiyele sahip. 40 - 50 yılda teröre 700 milyar dolarlık kaynağımız gitti. Yıllarca terör gruplarına yatırım yaptılar ve bu grupların Türkiye'yi peşkeş çekeceğini sanıyorlar.” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri konferansın ardından yoğun katılımla Rektörlüğe gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından sona erdi.