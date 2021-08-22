İhlas Haber Ajansı

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2 bin kişilik Diyarbakır yürüyüşü ertelendi

Diyarbakır Annelerine destek olmak amacıyla 2 bin kişi ile Diyarbakır’a gerçekleştirilecek olan yürüyüş, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sağlık problemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Diyarbakır Annelerine destek olmak amacıyla 2 bin kişi ile Diyarbakır'a gerçekleştirilecek olan yürüyüş, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sağlık problemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Ağrı Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Diyarbakır iline gerçekleştireceğimiz yürüyüş öncesinde rutin sağlık kontrolünden geçen Başkanımız Savcı Sayan, ivedi şekilde ameliyat olması gereken bir sağlık problemi ile karşılaşmıştır. Bu sebepten dolayı; Diyarbakır yürüyüşümüz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sayın Başkanımız cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuştuktan sonra Diyarbakır yürüyüş programımızı kamuoyu ile paylaşacağız.”

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