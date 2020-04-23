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23 Nisan'ın 100. yılında 100. yaş günlerini kutladılar

Ağrı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinliklerde yaşlılar da unutulmadı.

Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinliklerde yaşlılar da unutulmadı. Ekipler, 23 Nisan'ın 100. yılında 100. yaşlarını kutlamak için iki vatandaşa pasta sürprizi yaptı.


Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları 23 Nisan'da 100. yaşlarını kutlayan iki vatandaşa doğum günü sürprizi yaptı. Ağrı Merkez Yüzüncüyıl ve Gazi Mahallesi'nde oturan Hani Çiftçi ve İlyas Uludağ'ın evlerine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların 100. yaş günlerini kestikleri pasta ile kutladı. Kendilerine Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.

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