Dr. Fuat Sezgin' temalı ‘3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' sona erdi.

5-6 Ekim tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi organizasyonunda Ağrı Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen ve birçok ülkeden 80 bilim insanının katıldığı sempozyumda, Prof. Dr. Fuat Sezgin ilim dünyasına yaptığı katkıları ile ele alındı.

Prof. Dr. Sezgin'in ardında bıraktığı mirasın İslam bilim ve düşünce tarihi için çok kıymetli olduğunu belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmesi ile birlikte O'nu önemli bir sempozyumla gündeme taşımanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “Sempozyumda bu toprakların yetiştirmiş olduğu iki önemli şahsiyeti ve bilim dünyasına katkılarını tartışma imkanı bulduk. Birincisi geleneksel hale getirdiğimiz sempozyumumuza ismini veren büyük alim Ahmed-i Hani, ikincisi ise Ağrı ve Doğubayazıt eski Müftüsü Mehmet Mirza beyin oğlu, ilk öğretimini Doğubayazıt'ta almış, büyük bilim insanı ve sempozyumumuzun bu seneki konusu olan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızdır. Prof. Dr. Sezgin, İslam dünyasına ait olan zengin mirası gün ışığına çıkartarak, medeniyetimizin yitirdiği ‘kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki yerini' hatırlatmıştır. Hocamızın başyapıtı niteliğindeki 17 ciltlik Arap-İslam Bilimleri Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums) eseri, bilim ve kültür hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Felsefe tarihi üzerine çalışmalarının yer aldığı ve yakın zamanda tamamlanacak olan Arap-İslam Bilimleri Tarihi'nin 18. Cildi'nin yanı sıra 5 ciltlik İslam'da Bilim ve Teknik ve onlarca eseri ile İslam dünyasının 8 asırlık kayıp halkasını ortaya çıkarmıştır. Sahip olduğu koleksiyon ile Frankfurt'tan sonra dünyada ikinci, ülkemizde ise ilk olan İstanbul'daki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Prof. Dr. Sezgin'in öncülüğü ile açılmıştır” diye konuştu.

Sempozyumun kapanışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde, Prof. Dr. Sezgin'in İslam bilim, kültür ve medeniyetine yaptığı katkıların yapılan sunumlarla bir kez daha gündeme getirildiğini kaydetti. Prof. Dr. Yerinde, “Bilim insanları sundukları bildirilerle İslam bilimleri ve teknoloji tarihi, İslam bilim tarihi yazıcılığı, İslam bilimlerinin gelişimindeki temel faktörler, İslam bilimi ve teknoloji ürünleri, İslam bilim ve teknoloji ürünlerinin sonraki medeniyetlere etkileri, İslam bilim mirasının modern bilimsel paradigmaların oluşumundaki rolü, İslam bilimlerinin kurumsal yapısı, Müslüman bilim insanları ve başarıları, İslam bilim tarihinde tabii bilimler ve sosyal bilimler gibi konuları katılımcılarla paylaşmışlardır” diye konuştu.

Sempozyum, AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi.