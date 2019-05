40 yetim aile ile iftarda buluşma

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Anadolu Platformunun kuruluş üyesi olan Gönüllü Dostlar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcisi olduğu İyilikder Doğubayazıt Dernek binasında 40 yetim aile ile iftarda buluştu.

Dernek Başkanı Doğan Yıldız, yaptığı açıklamada “Bizler Gönüllü Dostlar Derneği olarak Öncelikle eğitim ve kültürel faaliyetleri yürütmekteyiz, eğitim çalışmalarımızda ilçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleme projesi kapsamında medeniyet Mektebi Kitap Kafeyi ilçemize kazandırdık. Bakanlığın verdiği kısmi bir bütçeyle ve kendi imkânlarımızı seferber ederek bakanlık destekleme projesi kapsamında Türkiye'de açılmış en büyük Kitap Kafeyi ilçemizdeki 33 bin öğrenciye kazandırdık. Medeniyet Mektebi Kitap Kafemizde günlük ortalama 150-200 öğrenci istifade etmektedir. Bu çalışmanın yanı sıra gençler derneğimizde eğitimi ve kültürel faaliyetleri yürütmektedirler. İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin temsilcisi olarak 6 yıldır ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerine ulaşılmaktadır. İyilikder Doğubayazıt olarak derneğimizde açtığımız iyilik mağazamızda tespit ettiğimiz aileleri yıl boyunca giydirmekteyiz.

İyilikder Doğubayazıt olarak her Kış ayında yaptığımız bir mont bir bot kampanyası kapsamında tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi öğrencileri 700 mont 700 bot çalışmamızda Kardan Adam olsaydın üşümezdim sloganıyla devam ediyoruz, bu çalışmamız 3 yıldır devam etmektedir. İyilikder Doğubayazıt olarak her Ramazan ayında kumanya dağıtımlarımız devam etmekte, her yıl kotayı yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Bu ramazan ayında 1000 Gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Ramazan ayının bereketi ile Yetim ailelere ulaşıp maddi ve manevi olarak yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Derneğimizde her hafta 3 yetim aileyi misafir ediyoruz. Bu hafta yine dünya Yetimler günü kapsamında derneğimizde 40 yetim aileyi misafir ettik. Bu kapsamda iftarda buluştuğumuz yetim ailelerle aynı sofrayı paylaşıyor yetimlerin sevincine ortak oluyoruz. Yemekten sonra bütün ailelerimizi derneğimizin iyilik mağazasında giydiriyoruz. İftar yemeğimizi dışarıdan özel bir şirketin istemiyoruz bu çalışmaya gönül vermiş tüm gönüllü kardeşlerimiz kendi ocaklarında pişirip bizzat kendi elleriyle derneğe getirip yetim aileleri ile aynı sofrada oturmasıdır. Bu çalışmanın bereketi güzelliği ayrıca yetimlerimizi bayrama kadar yaptığımız kampanyalarla mağazamızdaki hediyelerimizle bayrama hazırlıyoruz. İyilikder Doğubayazıt olarak kardeş aile projelerimiz kapsamında 15 günde bir kardeş ailelerini ziyaret edip bir nebzede olsa ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımız 12 ay boyunca devam ediyor. Ramazan'ın bereketi ile iyilik çalışmasını daha hızlı rutin bir şekilde devam ettiriyoruz. Amacımız İnancımız gereği mazlumun dini ırkı ne olursa olsun el uzatmaktır. İnşallah bu çalışmalarımızı daha da büyütüp kardeşlerimizin her daim yanlarında olmak istiyoruz. Bu çalışma da bizimle beraber gönüllülük esası ile hareket eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun inşallah.” dedi.