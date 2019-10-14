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5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu başlıyor

5.

Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu 16 Ekim Çarşamba günü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde başlıyor.


18 Ekim Cuma gününe kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan uluslararası sempozyumda, 10 farklı ülkeden gelecek olan 110 araştırmacı ve bilim insanı bildirilerini sunacak.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda, Dünya'da inanç turizmi açısından marka değer olan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında birbirinden değerli çok sayıda bildiri sunulacak.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut sempozyum ile ülkenin coğrafi ve kültürel açıdan önemli bir değeri olan Ağrı Dağı ile Nuh'un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarının bir araya gelerek bu konunun her yönüyle araştırılmasının sağlanacağını söyledi.

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