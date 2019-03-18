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500 kişiye Çanakkale Savaşında yenilen hoşaf ve buğday çorbası ikram edildi

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 500 kişiye Çanakkale Savaşında yenilen hoşaf ve buğday çorbası ikram edildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 500 kişiye Çanakkale Savaşında yenilen hoşaf ve buğday çorbası ikram edildi.


Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından düzenlenen programa 300 öğrenci ile 200 sivil halk katıldı. Katılımcılara Çanakkale Savaşında askerlerin ana yemeği olan hoşaf ve buğday çorbası öğlen yemeği olarak ikram edildi. İlçe protokolünün da katıldığı ve yemek duası ile başlayan programda duygusal anlar yaşandı.


Çanakkale Savaşı şehitlerinin ne zorluklarla bu vatanı kurtardığına değinen öğrenciler onlarla aynı yemeği yedikleri için onur duyduklarını söylediler.

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