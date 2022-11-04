6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, “Ahlak ve İnşâ” teması ile başladı

Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun açılışı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince Diyanet İşleri Başkanlığı, Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi desteğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun açılışı Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program katılımcıların konuşmasıyla devam etti.

Ahlak konusunun önemine dikkat çeken Vali Vekili Yusuf Beran Vuran, “Öncelikle yüzyıllardır üzerinde çalışma yapılan, araştırmalar ve makaleler yazılan ahlak konusunu, tek bir açıdan değerlendirilebilecek bir konu değildir. Üzerinde siyasetçilerin, bilim adamlarının, düşünürlerin araştırmalar yapıp ta sınırlarını kesin bir suretle belirleyemediği önemli bir bilim dalı, sosyal yaşam nazariyesi hem de son derece önemli olan toplumsal uzlaşma aracıdır. Ahlakı değerlendirirken islami açıdan ahlak, ekonomik ahlak, kültürel ahlak, siyasi ahlak ve birçok ahlak kuralları ve çeşitleri hayatımızın her alanında bizlerle beraber olmaktadır” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, teknolojinin toplum içindeki yaşam biçimini belirlediğini belirterek, “Gününüzde teknoloji toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, dini, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefik yönleriyle de büyük önem arz etmektedir. Özellikle 20. yüzyılın başlarında kuantum kavramıyla başlayan süreç bugün yapay zeka, robotik, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, arttırılmış gerçeklik gibi teknoloji aracılığıyla zihnin sınırlarını zorlayan hatta onu aşan gelişimler olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sempozyum gün boyu devam edecek.