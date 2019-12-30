Aç kalan tilkiler şehir merkezine kadar indi

Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesi ile yiyecek bulamayan yaban hayvanları, yerleşim alanlarına indi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ve soğuk yüzünden yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezine kadar inerek, yiyecek aramaya başladı.

Özellikle yol kenarlarında yiyecek arayan tilkiler, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.