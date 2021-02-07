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Ağaçlardaki kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ağrı’da eksilerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı'da eksilerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da soğuk hava nedeniyle açık alanlar ve ağaçlar buz tuttu. Karın yağmasıyla birlikte kışın güzel görüntüleri ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte kırağı tutan ağaçlar görenleri adeta büyüledi.


Yılın yarısını kar altında geçirdiklerini söyleyen Rıza Boğa, “Başka illerde denize giriyorlar, biz hala eksi 15 derece soğukta yaşıyoruz. Önümüz yaz. Şubat ve mart derken yazın gelmesi gerekiyor. Ama biz hala dondurucu soğukta yaşıyoruz. Sobalı bir evde yaşıyoruz. Sürekli yanıyor soba, kar altında gerçekten ısınamıyoruz. 12 ay burada yaşıyoruz, 8'i kar, kış, yağmur, çamur. Gerçekten zor şartlarda yaşıyoruz“ dedi.

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