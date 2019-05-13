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Ağrı 1970 Spor Gaziantep Yolcusu

2018-2019 sezonu Spor Toto Bolgesel Amator Lig Play-off 3.

Kademe maçları programı acıklandı.


Spor Toto Bolgesel Amator Lig'de oynanan 1. ve 2. Kademe Play-off musabakaları sonunda 7 takım TFF 3.Lig'e cıkmaya hak kazandı. 3.Kademede oynanacak iki musabakanın galipleri ile birlikte toplam 9 takım TFF 3.Lige cıkmaya hak kazanmıs olacak.


Spor Toto Bolgesel Amator Lig Play-off 2. Kademe maçında Malatya Yeşilyurt Belediye Spora 1-0 yenilerek işini Akşehir Sporla yapacağı Spor Toto Bolgesel Amator Lig Play-off 3. Kademe maçına bırakan Ağrı 1970 Spor, rakibi ile Gaziantep'te karşılaşacak.


Gaziantep stadyumunda karşılaşacak iki takımın mücadelesi 18.05.2019 Cumartesi günü saat 15.00'da oynanacak.

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