Ağrı 1970 Spor Gaziantep Yolcusu

Kademe maçları programı acıklandı.

Spor Toto Bolgesel Amator Lig'de oynanan 1. ve 2. Kademe Play-off musabakaları sonunda 7 takım TFF 3.Lig'e cıkmaya hak kazandı. 3.Kademede oynanacak iki musabakanın galipleri ile birlikte toplam 9 takım TFF 3.Lige cıkmaya hak kazanmıs olacak.

Spor Toto Bolgesel Amator Lig Play-off 2. Kademe maçında Malatya Yeşilyurt Belediye Spora 1-0 yenilerek işini Akşehir Sporla yapacağı Spor Toto Bolgesel Amator Lig Play-off 3. Kademe maçına bırakan Ağrı 1970 Spor, rakibi ile Gaziantep'te karşılaşacak.

Gaziantep stadyumunda karşılaşacak iki takımın mücadelesi 18.05.2019 Cumartesi günü saat 15.00'da oynanacak.