İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan bir ayda 26 bin 800 kişi uçtu

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda nisan ayı içerisinde iç hat yolcu sayısının 26 bin 800 olduğu açıklandı.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda nisan ayı içerisinde iç hat yolcu sayısının 26 bin 800 olduğu açıklandı.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre nisan ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin 26 bin 800 olduğu belirtildi.


2019 yılı Nisan ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 177 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere, toplam uçak trafiği 178'e ulaştı.


2019 yılı Nisan ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 219 ton olarak gerçekleşti.


Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 106.213'e, uçak trafiği 772'ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 881 ton oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.