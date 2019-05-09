Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan bir ayda 26 bin 800 kişi uçtu

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda nisan ayı içerisinde iç hat yolcu sayısının 26 bin 800 olduğu açıklandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre nisan ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin 26 bin 800 olduğu belirtildi.

2019 yılı Nisan ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 177 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere, toplam uçak trafiği 178'e ulaştı.

2019 yılı Nisan ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 219 ton olarak gerçekleşti.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 106.213'e, uçak trafiği 772'ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 881 ton oldu.