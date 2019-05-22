Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 12. yıl dönümünü kutladı

Kuruluş yıldönümü sebebi ile “21 Mayıs Vefa Günü” isimli bir program gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen programa Ağrı'da ki spor kulübü başkan, yönetici, teknik heyet, taraftar gruplarının yanı sıra spor taban birlikleri de katılım gösterdi.

Program 12.yıl münasebeti nedeni ile kesilen pasta kesimi ile başladı. Pasta kesiminin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Gecede federasyonun geçmişinden bahseden kurucu genel başkan Erkan Kösedağ, kuruluştan bu güne gelen süreci anlattı. ASKF'nin Ağrı'da amatörler adına gündem olduğunu belirten Kösedağ, “Federasyon Ağrı'da gündem belirleyen bir kurum haline geldi. Amatörlerde elde edilen başarılar artık halkın tamamını ilgilendirmeye başladı. Federasyonumuzu Valiler, Milletvekilleri ve Bakanlar ziyaret ettiler. Bunlar amatörleri hak ettiğimiz şekilde temsil ettiğimizi gösteriyor. Birçok iş yaptık, ancak önümüzde yapmak istediğimiz birçok çalışma var. Ama bunları yapabilmek için bugüne kadar nasıl sizlerin desteğini almışsak, aynı şekilde desteğinize ihtiyacımız var. “dedi.

BURAYA GELEREK ASKF'YE OLAN GÜVENİNİZİ GÖSTERDİNİZ

Vefa kavramının önemli olduğunu söyleyen Kösedağ “12 yıllık süreçte Aydın Kasar ve Önder Baydar gibi spor adamlarının katkılarını gördük. Onları anmadan geçmek istemiyorum. Elbette ki her başarılı kurumun başarısında başkan konuşulur, ancak başkanı başarılı kılan ekibidir. Bu sebeple 12 yıldır yönetim kurullarımızda görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birliktelikler çok önemli. Bir olursak yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. Ağrı'da Ağrı'nın sporuna hizmet eden birçok spor adamı, taban birliği bu programa katılarak ASKF'ye olan güvenlerini göstererek, iyi günde kötü güne federasyona sahip çıktıklarını gösterdiler. Herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Gecede 3.lige yükselen Ağrı Spor'un yöneticileri de yer alırken, Ağrı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım'da bu birlikteliğin sayesinde Ağrı Spor'un 3.lige yükselmesi için üstüne düşeni yapacağını ve bu konuda spor camiasından destek beklediğini söyledi.

12 SPOR ADAMINA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

21 Mayıs Vefa Gecesi programında 12.yıl münasebetiyle federasyonun kurucuları ve kuruluşundan bu güne kadar gelen süreçte emek verenlere 12 plaket takdim edildi. Kuruculardan Hayati Bekiz, Mustafa Kaya, Nejdet Çiftçioğlu, Sacit Demir, Ali Kaya, Dinçer İstemihan, Önder Tunay plaket alırken, spora yaptıkları hizmetler dolayısı ile Nezir Oruç, Kenan Aydemir, Necmi Arslan, Mehmet Yıldırım, Mustafa Şimşek ödüle layık görülen isimler oldu.