Ağrı Baro Başkanı Aydın'dan Yurt Ay Der'e ziyaret

Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik'i ziyaret etti.

Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çirik, ziyaretten dolayı Aydın'a teşekkür etti. Aydın ise, konuk severliğinden dolayı Çirik'e ve dernek üyelerine teşekkür etti.