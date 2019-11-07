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Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın: “TBB'ye yapılan olağanüstü kongre çağrısı enerjimizin boşa harcanmasıdır”

Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği’nde olağanüstü kongre çağrılarının yanlış bulduğunu, bu talebin birlikteliğe zarar verdiğini söyledi.

Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği'nde olağanüstü kongre çağrılarının yanlış bulduğunu, bu talebin birlikteliğe zarar verdiğini söyledi.


Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, 11 Baro Başkanı tarafından Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü kongreye çağrılmasını değerlendirdi. Bu çağrının yanlış olduğunu ve enerjilerini aldığını ifade eden Başkan Aydın “11.Baromuzun taleplerini saygıyla karşılamakla beraber, Olağanüstü Kongre çağrısını yanlış bulduğumuzu, bu talebin Birliğimize zarar verdiği gibi, mesleğe ve meslektaşlarımıza hiçbir faydasının olmadığını da vurgulamak isteriz.Yargı Reformu Paketinin yasalaşıp ,olumlu yansımalarının ve etkilerinin açıkça görüldüğü bir süreçte Kongre taleplerini doğru bulmuyoruz. Mevzuatımız gereğince de Olağanüstü Kongrenin yapılamayacağı kanaatindeyiz. Mesleki ve yargısal sorunların çözümüne katkı sunmak yerine Kongre çağrıları ile enerjimizi boşa tüketmekteyiz. Gücümüzü ve enerjimizi sorunların çözümünde birleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

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