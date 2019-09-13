Ağrı Barosu Kulp'taki saldırıyı lanetledi

Ağrı Barosu Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde odun toplamak üzere kamyonetle yola çıkan vatandaşların geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 7 vatandaşın hayatını kaybettiği olayı sert bir şekilde kınadı.

Ağrı Barosundan yapılan yazılı açıklamada olayın faillerini yakalanarak yargı önüne çıkarılması vurgulandı. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır'ın kulp ilçesinde odun toplamak üzere kamyonetle yola çıkan vatandaşların geçişi sırasında basına da yansıdığı üzere yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 7 vatandaşımız vefat etmiş 10 vatandaşımız ise ağır şekilde yaralanmıştır. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar temenni ediyoruz. Ağrı Barosu olarak şunu belirtmekte fayda görüyoruz; Şiddetin nereden veya kimden geldiğine bakılmaksızın insani olarak insanlık adına şiddete karşı durulması gerektiğini, şiddetin çözüm yolu olmaktan öte insanlığı kaosa ve ölüme sürüklediğini ifade etmek isteriz. Dün ve önce yaşanan menfur olayların neticelerini acılarla hep birlikte deneyimledik. Dün gerçekleşen vahim olayın sorumlu/sorumlularının etkin bir soruşturma neticesinde ortaya çıkarılmasını ve yargı önünde hesap vermelerini Ağrı Barosu olarak talep etmekteyiz. Bu vesile ile dün gerçekleşen olayı insanlık suçu olarak addediyor ve insanlığa karşı şiddet kimden gelirse gelsin kınadığımızı ve lanetlediğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”