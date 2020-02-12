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Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti

Ağrı Baro Başkanı Av.

Salih Aydın ve TBB delegeleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti


Yapılan ziyarette Ağrı Barosu için Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alınan arsadan dolayı Salih Aydın, Feyzioğlu'na teşekkür etti. Tahsis edilen arsa üzerinde sosyal tesis yapılması için proje ihalesinin yapılması ve bina temellerinin Mayıs ayında atılması kararı alındı. Ayrıca Adli Yardım ödemeleri noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.


Ziyaret daha sonra toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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