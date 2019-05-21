Ağrı Barosu'ndan öldürülen Avukat Müzeyyen Boylu için kınama

Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kadın cinayeti olarak değerlendirdikleri Avukat Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesini kınamak için bir basın açıklaması yayınladı.

Ağrı Barosuna bağlı Kadın Hakları Komisyonu, bir boşanma davasının ardından öldürülen Avukat Müzeyyen Boylu için yayınladıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakârca çalışan kadın Avukatlar olarak, bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesini kınıyor, ailesine, başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."