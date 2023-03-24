Ağrı Belediye Başkanı Karadoğan oldu

Milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ın yerine Mehmet Karadoğan seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etmişti. Ağrı Belediyesi İl Genel Meclis Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 3'üncü turda 20 oy alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediye Başkanlığı görevine geldi.