Ağrı Belediye Başkanı Karadoğan polislerin haftasını kutladı

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ziyaret ederek, tüm emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, beraberindeki heyetle birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayan Başkan Karadoğan, ”Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Müftüsü Celal Büyük, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu da İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ı makamında ziyaret ederek, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.