Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, asfalt döktü

Ağrı Merkez Yavuz Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt serimi işlemlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, asfalt finişerine binerek asfalt serimi gerçekleştirdi.

Asfalt çalışmalarına devam eden Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ulaşım ağını etkileyen alanlarda çalışmaları sürdürüyor.

Devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdikten sonra finişer makinesine binerek sıcak asfalt döktü.

Asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “ Tabi asfalt plentimiz olmadığı için sıkıntı çekiyoruz hammadde bulmakta, ama yine de bulduklarımız şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Önümüzdeki yıl birlikte güzel işlere imza atacağız. Ağrı'nın asfalt problemi kalmayacak. Bütün yollarımız güzel bir şekilde asfaltlanacak, güzel bir şehir olacağız. Doğunun parlayan yıldızı, doğudan yükselen değer Ağrı olacak” dedi.