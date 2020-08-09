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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacaktır"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni parti kuracağı konuşulan CHP’li Muharrem İnce’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha yüksek oy alacağını iddia etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni parti kuracağı konuşulan CHP'li Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağını iddia etti.


Sayan yaptığı paylaşımda Muharrem İnce ile CHP'de uzun yıllar birlikte çalıştığını hatırlatarak, "Muharrem İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı,kurmaz mı,kuramaz mı,onu bilemem kendi iradesi Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alacaktır. kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na göre karşılığı çok daha fazladır CHP'yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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