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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Bakan Albayrak'a destek mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a destek mesajı yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek mesajı yayınladı.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan," Sayın Berat Albayrak Türk Lirasına şifre koydu, artık isteyen istediği gibi paramızla oynayamıyor. Daha önce paramızla bize hükmedenler şifreyi kırmak için bütün hackerleriyle saldıryorlar. Biz yerli ve milli bakanımızı onlara yedirmeyeceğiz"dedi.

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