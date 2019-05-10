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Ağrı Belediye Başkanı Sayan:"İstanbul Kudüs'dür"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,"İstanbul seçimini bir başkanlık seçimi olarak görmeyin.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,"İstanbul seçimini bir başkanlık seçimi olarak görmeyin.. İstanbul Kudüs'dür"dedi.


Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada,"İstanbul seçimini bir başkanlık seçimi olarak görmeyin.. İstanbul Kudüs'dür... Hakim güçler islamın iki başkentini işgal etmek istiyorlar. Oyun bunun üzerine kurulmuş. Seçim işin kılıfı..."dedi.

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