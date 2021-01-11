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Ağrı Belediyesi 3 adet süpürge aracı aldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimleri sonucunda araç filosuna kazandırılan 3 adet fonksiyonlu süpürge aracı teslim alındı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimleri sonucunda araç filosuna kazandırılan 3 adet fonksiyonlu süpürge aracı teslim alındı.


Alınan süpürge araçları ile temizlik hizmetlerini bir üst seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Temiz ve yaşanabilir bir Ağrı oluşturmak için çabalarımız sürüyor. Hizmete başladığımız günden bu yana belediyemizin filosuna her geçen gün yeni araçlar katarak, araç filomuzu büyüterek yeniledik." ifadelerini kullandı.


Başkan Sayan, “Bugünde yine girişimlerimiz sonucu temin ettiğimiz 3 adet fonksiyonlu süpürge aracımızı teslim aldık. Önceden özelleştirilen temizlik hizmetleri, artık belediyenin kendi araç ve imkanlarıyla gerçekleşiyor. İlimize hayırlı olsun. “diye konuştu.


Teslim alınan araçları inceleyen Başkan Sayan, şoförlere dikkatli bir şekilde kullanarak, hizmette aksaklık olmaması hususunda uyarılarda bulundu.

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