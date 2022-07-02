Ağrı Belediyesi asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Ağrı Belediyesi tarafından şehrin güzelleştirilmesi ve modern hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar her geçen gün hızla artarak ilerliyor. Ağrı Belediyesi ekipleri asfaltlamada ara bağlantı yollarının da yer

aldığı çalışmalarda kısa sürede binlerce metrekare asfalt çalışması yapılacak. Ağrı'nın hava şartları göz önüne alınarak özellikle kış aylarında zor koşullarda mesai veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu yaz hızlandırılmış şekilde önemli noktalarda 7/24 mesai harcayacak.

Belediyenin Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilde cadde ve sokaklarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bulunan parklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yapmış olduğu açıklamasında, “Ağrı Belediyesi olarak yıllarıdır giderilemeyen sorunları ve halkımızın beklediği hizmetleri yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Bizler hizmetimize aralıksız devam ederek güzel Ağrı'mızı her gün bir adım daha ileriye götürmek için gayret gösteriyoruz. Ağrı halkımızın hak ettiği rahat ve konforlu bir kent sağlamak için var gücümüzle ekiplerimizle sahadayız” dedi.