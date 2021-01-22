Ağrı Belediyesi buz sarkıtlarını kırdı

Ağrı kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan yüksek katlı apartman ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz kütlelerin kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için Ağrı Belediyesi çalışma gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “İlimizde 4 gün boyunca aralıksız olarak kar yağışı gerçekleşti bunun akabinde hava ısısının geceleri don seviyelerine düşmesi sonucu buzlanma meydana geldi. Yayalarımızın yoğun olarak kullanmış olduğu cadde ve sokaklarımızda bulunan yüksek katlı binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını oluşabilecek bir kazaya mahal vermemek adına İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı ekibimizle çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın can sağlığı her şeyden önemlidir” diye konuştu.

Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çıktıkları çatıların saçaklarındaki buzları, kürekle kırdı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı.