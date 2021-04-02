Ağrı Belediyesi: "HDP'li Koç'un belediyede çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiği açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Ağrı Belediyesi, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, belediyede çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiği açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Meclis çatısı altında yaptığı Ağrı Belediyesinde çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiğine dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hiçbir personelimizin SGK kayıtlarında işten çıkış durumları asla mevcut değildir. Belediye personellerimizin tamamı görevlerinin başındadır. Asılsız olan bu iddia maalesef TBBM çatısı altında bulunan Abdullah Koç'u da yalancı durumuna düşürmüştür. Oysaki, mevcut HDP belediye meclis üyelerinden de teyit sağlamaları mümkün olmasına rağmen algı oluşturmak adına yapılan bu talihsiz açıklama Abdullah Koçu'da itibarsızlaştırmıştır.

Belediyemizde çalışanlar, belediye ve belediye mallarına gerekli özeni gösterdikleri sürece başımızın tacıdırlar. Ama sendika ağalarının ihtiraslarına uyarak belediyeyi, ulaşımı ve temizliği sabote eden, araçlarımızı kıran sıfır araçlara yatak sardıran, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız, gereğini Ağrılılar adına yaparız.

Sendika ağaları sendika yetkisini kaybetti diye hırçın bir şekilde belediyemize ve işçilerimize saldırabilir ama unutmasınlar ki biz daha önce bu anlamda belediyeyi hedefe koyup güç gösterisi yapanlara boyun eğmedik, Ağrılılar adına gereğini yaptık. Birileri hala kendi güçlerini kullanma hevesinde ise bilsinler ki Ağrı Belediyesi, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile dimdik ayaktadır. Sendika ağaları ve kalıntılarına gereken dersi vermeye kararlıdır. Kimsenin baskısı ile ne işçi çıkarırız ne de kimsenin baskısı ile çıkarılanları işe alırız. Biz hak edene saygı duyarız, görevini yapmayan içinde gerekeni yaparız.”