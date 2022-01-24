İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

Ağrı Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, greyder, kamyon, yükleyici ve kepçelerle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir içinde biriken karları iş makineleri ile şehir dışına taşıyarak ulaşımı rahatlatıyor. Yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması da gerçekleştiriliyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.