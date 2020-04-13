Ağrı Belediyesi “Kardeş Aile Projesi" başlattı

“Ramazan ayı gelmeden sen kardeşine gel” sloganıyla başlatılan projede, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca destek verilecek. Maddi durumu iyi olan vatandaşların korona virüs nedeniyle çalışamayan ve yardıma muhtaç olan aileleri belirleyerek kardeş aile olarak seçebileceklerini söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Geçtiğimiz bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Ağrı Belediyesi koordinesinde uygulanacak projede, hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi ailelerimizi kendilerine kardeş aile olarak belirleyecekler. Bu süreçte kardeş ailelere düzenli olarak destek olunacak. Ramazan ayının gelmesiyle kuracağımız gönül köprüsünden ihtiyaç sahibi ailelerimiz faydalanarak bu süreçte bir nebzede olsa rahat edeceklerdir” ifadelerini kullandı.