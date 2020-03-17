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Ağrı Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı

Ağrı Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Ağrı Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen noktalara el dezenfektanları yerleştirdi.


Ağrı Belediyesi, virüsün halk sağlığına verdiği zararın önüne geçmek ve yayılmasını önlemek için el hijyenine de büyük önem veriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere el dezenfektanları kurarak önlemlerini artırdı. Belediye ekipleri İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarını ortak kullanım alanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, kamu kurumları, otogar, toplu taşıma araçları, çöp konteynerleri ve belirlenen diğer noktalarda gerçekleştiriyor.

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