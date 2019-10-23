Ağrı Belediyesi sezon sonuna çalışarak giriyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih ve Gazi mahallesinde kilitli parke taşı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise kaldırım ve bordür yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler eski kaldırım taşlarını sökerek, yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı döşüyor. Onarım ve sorun teşkil eden yerlerde anında müdahale ile kilitli parke ve kaldırım taşı onarımları çözüme kavuşturuluyor.

Çalışmalar sezon sonuna kadar tüm hızıyla devam edeceğini belirten Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç, güzel bir Ağrı için çalıştıklarını söyledi.

Mevsimin kısa olması nedeni ile son ana kadar çalışacaklarını belirten Tunç “Halkımızın sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz Ağrı'nın değişik mahallelerinde çalışıyorlar. Kar yağana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.