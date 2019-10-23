İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Belediyesi sezon sonuna çalışarak giriyor

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezi genelinde başlatılan kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih ve Gazi mahallesinde kilitli parke taşı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise kaldırım ve bordür yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler eski kaldırım taşlarını sökerek, yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı döşüyor. Onarım ve sorun teşkil eden yerlerde anında müdahale ile kilitli parke ve kaldırım taşı onarımları çözüme kavuşturuluyor.


Çalışmalar sezon sonuna kadar tüm hızıyla devam edeceğini belirten Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç, güzel bir Ağrı için çalıştıklarını söyledi.


Mevsimin kısa olması nedeni ile son ana kadar çalışacaklarını belirten Tunç “Halkımızın sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz Ağrı'nın değişik mahallelerinde çalışıyorlar. Kar yağana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.