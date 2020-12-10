Ağrı Belediyesi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Ağrı Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında, kentte bulunan toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başlattı. Özelikle vatandaşların toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanları dezenfekte eden ekipler, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, otobüs duraklarını, bankları, parkları, banka ve ATM'lerin çevrelerini, kaldırımları ve vatandaşların hava yoluyla veya direkt temasla etkileşim içerisine girdikleri alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, salgın hastalığın ilerlemesini engellemek için dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini belirtti.