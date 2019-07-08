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Ağrı Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sivrisinek, karasinek ve larvasite karşı ilaçlama çalışmaları gece-gündüz devam ediyor.


Ağrı Belediyesi, özelikle yaz aylarında halk sağlığı mücadelesi konusunda daha iyi hizmet verebilmek üzere sivrisinek, karasinek ve larvasite karşı hizmet veriyor.


Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, kanalizasyon bacaları, su kuyuları, sazlık ve bataklık alanlar, mahalle, cadde ve ara sokaklarda boş arsalarda sivrisinek, karasinek ve larvasit üremesine neden olabilecek yerlerde ilaçlama çalışması yürütüyor. Başlatılan ilaçlama çalışmalarında ULV adı verilen yöntem kullanılarak haşerelerle mücadele ediliyor.

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