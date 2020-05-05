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Ağrı Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.


İftardan sonra belediye personelleri ve encümenleri ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kızılay Kan Alma Birimi'ne gelen Başkan Sayan kan bağışında bulundu. Kan bağışı öncesi Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Sayan, kan bağışı noktasında belediye olarak kendilerine çağrıda bulunan Nevşehir Belediyesi'ne ve Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'e meydan okudu.


Kızılay'ın en zor zamanlarda her kesin yardımına koştuğuna dikkat çeken Sayan, “Bu gün buraya belediye olarak Kızılay'a kan bağışında bulunmaya geldik. Biliyorsunuz Kızılay bizim ve ülkemiz için çok önemli bir kurum. En zor zamanlarda Kızılay ihtiyacı olan her kesin yardımına koşmuştur. Allah'a çok şükür Kızılay Ağrı Şubesi Teşkilatı Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Bizimde yüz akımız olmuştur. Biz her yerde onlarla gurur duyuyoruz. Burada Orhan Başkanımız ve bütün Ağrı teşkilatını candan kutluyoruz. Ağrı'nın her zaman Türkiye'de ilk sıralarda olması için de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.


Kan bağışının ardından vatandaşlara Ağrı Belediyesince üretilen maskelerden dağıtan Başkan Sayan, belediyeye bağlı 22 birimden en çok kan bağışında bulunacak olan birime Yarım altın hediye edeceğini söyleyerek her kesi Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

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