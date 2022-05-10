Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi, E-twinning projeleri üretmeye devam ediyor

Bir Avrupa Komisyonu girişimi olan ve üye okulların gerekli altyapıyı sağlayarak Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan E-twinning'e üye olan Ağrı Bilim ve Sanat Merkezinde 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 4 tane e-twinning projesi gerçekleştirerek, öğrencilerin etkileşimli iletişim kurmaları sağlandı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Belkıs Topsakal'ın yürütücülüğünü yaptığı Haydi Dünyamızı Kurtaralım, Türkçe Öğretmeni Rabia Çeçen'in yürütücülüğünü yaptığı İçecek Suyu Olsun (Have Water To Drink), I'm Listening I Understand ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Fatma Yılmaz Aydemir'in yürütücülüğünü yaptığı Astronomik Bilgiler adlı E-twinnig projeleri projeler hayata geçirildi. Okul öğretmenlerinden Fatma Yılmaz Aydemir tarafından başlatılan ve Gaziantep Şehit Sabri Emir Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Hacer Bora Adıgüzel ile birlikte Astronomik Bilgiler projesi hayata geçirildi. 10 Türk okulu ve 1 yabancı okulun ortaklığı ile başlatılan E-twinnig projesi kapsamında e-sergi ve e-kitaplar, takvim çalışması ve kitap ayraçları çalışmasına dönüştürülerek yaygınlaştırılıyor. Tüm bu çalışmalar diğer üç projede uygulanarak öğrencilerle zevkli çalışmalar yürütülüyor.