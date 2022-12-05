Ağrı buz tuttu

Aralık ayına girilmesine rağmen henüz kar yağmayan Ağrı'da, don etkili oluyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, her yıl Kasım ayında yağan kar Aralık ayına girilmesine rağmen etkisini göstermedi. Bunun yerine zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle soğuk hava etkisini gösterirken, kentin birçok bölgesinde sis ve don etkili oluyor. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti. Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.