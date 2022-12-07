Ağrı Canlı Hayvan Pazarı'nda sopalı kavga: 4 yaralı

Ağrı Canlı Hayvan Pazarı'nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında sabah saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında hayvan alım-satımı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle ayırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.