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Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbüloğlu vatandaşları uyardı

Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan ve imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan vatandaşların, satın alma başvurusu son gününün 31 Aralık 2019 tarihi olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu: “3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 26 Aralık 2019 tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hak sahibi vatandaşlarımızın tebliğ eki dilekçe ile birlikte Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya İlçe Milli Emlak Şefliklerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

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