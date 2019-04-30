Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Resim Sergisi

Görsel sanatlar öğretmeni Selda Gümüşay öncülüğünde öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalar, Kültür Kongre Merkezi salonunda sergilendi. Serginin açılışına, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yüce, Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilerin yaptığı çalışmalar yakından incelendi. Sergide yağlı boya, pastel boyama, karakalem gibi pek çok farklı türde eser ilgi gördü. Görsel sanatlar öğretmeni Selda Gümüşay, eserlerin yoğun, zahmetli ama bir o kadar da zevkli bir çalışma neticesinde öğrencileri tarafından yapıldığını belirtti.