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Ağrı' da gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı Merkez Gazi Mahallesinde gece bir apartmanın birinci katında bulunan evin balkonunda başlayan yangın paniğe neden olduGörgü tanıklarının ifadelerine göre evin balkonunda duyulan patlama sesi ile birlikte başlayan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ağrı Merkez Gazi Mahallesinde gece bir apartmanın birinci katında bulunan evin balkonunda başlayan yangın paniğe neden oldu


Görgü tanıklarının ifadelerine göre evin balkonunda duyulan patlama sesi ile birlikte başlayan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duyulan patlamanın doğalgaz patlaması olma ihtimaline karşı, kentte faaliyet yürüten doğalgaz firmasına bağlı ekiplerinde olay yerine geldiği yangında polis güvenlik önlemi aldı.


Yangında duyulan patlamanın sebebi emniyet güçlerince araştırılırken, her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

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