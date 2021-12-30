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Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

“Türkiye’nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

“Türkiye'nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.


Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasında ihtişamıyla yükseliyor.

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