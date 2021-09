Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi, SERKA ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası'nın Açılış Programı, İbrahim Çeçen Üniversitesi tenis kortlarında yapıldı.

Programa Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, Milli Tenisçi Melis Sezer, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program “Ağrı Dağı Tenis Turnuvası Tanıtım Filmi” gösterimi ile sürdü. Halk oyunları gösterisinin ardından turnuvanın önemine binaen konuşan Vali Varol, “Spor insanların birleşmesine, bir araya gelmesine vesile olan en güzel kavramlardan bir tanesidir. Öyle ki farklı ülkelerin, farklı kıtaların ve coğrafyaların insanlarını aynı dili söylemeye davet edip aynı ortamda buluşturabilen bir kavramdır. Özellikle son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla, gençlerimize gösterilen güvenle her türlü spor dalında ve sporun çeşitli alanlarında çok ciddi atılımlar içerisindeyiz. Biz görüyoruz ki Anadolu'nun gençleri gerçekten inanılmaz kabiliyetli. Gençlerimiz, fırsat verildiğinde akranlarıyla her alanda, teknik ve akademik alanda olduğu gibi spor alanında da çok rahat bir şekilde mücadele edebileceğini her platformda göstermiştir. Bizler bu tarz turnuvalara, faaliyetlere ev sahipliği yaparak hem Ağrı'mızı ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizin görmesini istiyoruz hem de gençlerimizin akranları ile bir araya gelerek karşılıklı kaynaşmaları ve motivasyonla başarıya açılan yolda ilerlemelerini arzu ediyoruz” dedi.

"Bu turnuvanın ilerleyen yıllarda da sürmesi temennisiyle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum”

Dünya çapında düzenlenen sportif faaliyetlerde sporcularının gösterdiği başarılara vurgu yaparak konuşmalarını sürdüren Vali Varol, “Çocuklarımızın, dünyanın her yerindeki akranları ile mücadele edebilmelerine olanak tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, turnuva yapmak noktasındaki fikrimizi ilk günden beri destekleyen ve tesisleşme konusunda ilimizde ciddi yatırımlara imza atan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı olan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise tenis sporu için büyük gayret ortaya koyan sporcularımıza, çok kıymetli misafirlerimiz ve gençlerimize ediyor, keyifli bir turnuva geçirmeniz temennisiyle başarılar diliyorum. Dünyadaki en popüler sporlardan biri olan tenisi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli değerlerinden biri olan Ağrı Dağı ile birleştirdiğimiz bu turnuvanın ilerleyen yıllarda da sürmesi temennisiyle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan: "Terörle anılan bir bölgenin bugün tenisle anılmaya başlanması bizim için büyük bir mutluluk"

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, "Daha birkaç öncesinde terörle anılan bir bölgenin bugün tenisle anılmaya başlanması bizim için büyük bir mutluluk. Artık gençlerimizin eline birileri sürekli silah veriyordu, gençlerimizin eline biz raket vermeye başladık. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk. Bu organizasyonunu bu başarının bizim Ağrı için çok önemli olduğunu Ağrı Valimizin önderliğinde paylaş olarak Belediye, üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının desteğiyle birlikte güzel bir organizasyon yapıyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinden yurtiçi ve yurtdışından gelen sporcu kardeşlerimiz Ağrı'da 4 günlük bir turnuva içerisinde gerekli yarışmalar yapılacak, çalışmalar yapılacak. Buradaki insanlara örnek teşkil edecek buradaki gençler sportif faaliyetleri daha çok yönelecekler. Bölge için Ağrı için Türkiye için çok önemli bir durum. Aynı zamanda terörden tenise aktaran bu alanı bu kadar rahatlatan bakanlarımıza, devlet görevlilerimize cumhurbaşkanımıza ilgili herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, inşallah her zaman böyle güzel şeylerle ilimiz vilayetimiz anılır. Ve gerçekten Hz Nuh'un şehriyiz, insanların doğuş şehriyiz. Herkesin Ağrı'dan çıktığına inanıyorum, öyle bir tezim var çünkü Hz Nuh'la birlikte ikinci Adem dediğimiz yeni bir hayat başlamış ve herkes dolaylı da olsa Ağrılıdır. Bütün dünyadaki Ağrılıların ben öyle güzel bir organizasyonla birlikte Ağrıya daha çok aşık olacaklarını ve gelmeye başlayacaklarını umuyorum" dedi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fiziki yapılaşması, akademik alandaki yükselişi ve sportif alt yapısı ile dikkat çeken üniversitede yine ulusal bir sportif faaliyete ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz tenis kortlarından üniversitemiz çalışanları, öğrencilerimiz ve Ağrılı hemşehrilerimiz aktif bir şekilde faydalanmaktadır. Spor Bilimleri Fakültemiz 'de tenis dersleri seçmeli ve uzmanlık dersleri olarak verilmekte ve her yıl yaklaşık 20 öğrencimiz tenis uzmanlık mezunu olmaktadır. Her yıl yapılan Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonalarında sporcu öğrencilerimiz üniversitemizi tenis branşında temsil etmektedir. Ayrıca; her yıl yapılan bahar şenlikleri kapsamında üniversitemizin bütün birimlerindeki öğrencilerimiz ilgili turnuvaya katılarak tenis sporunu tanıma ve yaşama şansına sahip olmaktadır” diye konuştu.

Vali Dr. Osman Varol tarafından tenis maçına start verilmesinin ardından Turnuva başladı. Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile tenis oynadı. Turnuvanın anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Dr. Osman Varol, sporculara başarılar diledi. 23-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada 23 ilden 44'ü kız toplam 137 sporcu mücadele edecek.