İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı Dağı'nda “Kadına Şiddete Hayır” tırmanışı yapıldı

Ağrı’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.

Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.


2022 yılının Ağrı Dağı yılı ilan edilmesinin ardından Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği ve 12 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi. Tırmanışa, İstanbul-Manisa-Tekirdağ-Urfa- Antalya ve Türkiye'nin farklı illerinden 20 kadın sporcu katıldı. Tırmanış 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.