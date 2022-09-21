Ağrı Dağı'nda kavun kesip çevre sorununa dikkat çektiler

Zirvede piknik yapan sporcular, aynı zamanda zirvedeki buzullarda yaşanan erimeye ve dağdaki çöp sorununa dikkat çekti. Van'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve sporcular, Çevirme mezrasından Ağrı Dağı tırmanışına başladı. Aynı gün 3200 metre yüksekliğindeki kampa vararak mola veren sporcular, daha sonra 4 bin metredeki kampa ulaştı. Karlı zeminde tırmanarak 5137 metreye ulaşan Başkan Demez ve sporcular, burada kavun kesti. Termosla yanlarında getirdikleri çaydan içen sporcular, Ağrı Dağı zirvesinde piknik yaptıktan sonra inişe geçti.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tırmanışta Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesine dikkat çekti. Buzullardaki erimenin hızlandığını belirten Ömer Demez, "Buzullar eriyor. Küresel ısınmadan dolayı Ağrı Dağı buzullarının büyük bir kısmı eriyor. Güney tarafta bulunan buzullarda bile çatlakların olduğunu gördük" dedi.