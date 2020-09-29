Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, Türkiye'nin 81 farklı zirvesine tırmanacak

'Anadolu Parsı' unvanı projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde 81 zirveye solo tırmanışla tırmanmayı amaçlayan dağcı Erdek Cennet, Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün 2 gece kaldı.

Dağcı Erdek Cennet, başlattığı proje ile Türkiye'de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak bu il ve zirveleri, yerli ve yabancı turistler ile Dağ, Kırsal ve Ekoloji turizmini turizme kazandırıp, sporun ana duygusu olan doğa ile iç içe sağlıklı yaşam, birliktelik, dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartarak katkı sağlamayı amaçlıyor.

'81 ilde 81 zirveye solo tırmanış projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirecek olan dağcılara "Anadolu Parsı" unvanı verilecek'

Projesinin amacıyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında Türkiye'de bir ilke imza atmayı hedeflediğini belirten Cennet: "Dünya yüksek irtifa dağcılığındaki en zorlu ve en prestijli işlerden birisi; Himalaya sıradağları üzerinde, 14 adet 8 bin metre irtifada dağlar vardır, 14 zirveyi tamamlayan dağcılara ‘Koleksiyoner' unvanı veriliyor. Eski Sovyetler Birliği topraklarındaki 7 bin metreden yüksek olan 5 tane dağa tırmanan dağcılara “Kar Leoparı” ünvanı veriliyor. Bu tırmanışlara atfen verilen çok prestijli olan bu unvanları almak, birçok uluslararası dağcının hedefidir. Türkiye'de bir ilk olan 81 ilde 81 zirveye solo tırmanış projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirecek olan dağcılara Anadolu Parsı unvanı verilecek, Türkiye'de bir ilke imza atmış olup bu proje ile ekonomik, sosyal ve dağcılık turizmi açısından prestijimiz zirvelere taşınacaktır." dedi.

'Ağrı Dağı tarihinde hiçbir solo Alpinist, Ağrı Dağı zirvesinde 3 gün kamp kurup kalmamıştır'

Başlattığı projenin, insanlar arasındaki iletişimsizliğin çözülmesi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi, insanların daha sosyal, huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşması yönünde farkındalık yaratma konusunda önemli olduğunu dile getirerek tırmandığı 7'nci zirve olan Ağrı Dağı tırmanışı hakkında konuşan Cennet: "81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı unvanı projemin 7'nci ili Ağrı 7'nci zirvem. 5 bin 137 metre ile Ağrı Dağı zirvesinde 3 gün 2 gece kalarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Yaptığım araştırmalara ve çevremdeki dağcı arkadaşlarımdan öğrendiğime göre Ağrı Dağı tarihinde hiçbir solo alpinist Ağrı Dağı'nın zirvesi olan 5 bin 137 metrede 3 gün kamp kurup kalmamıştır. Bu tırmanışım ile Ağrı Dağı zirvesinde 3 gün ve 2 gece yüzde 11 olan oksijen miktarında kalan ilk ve Türkiye'de tek solo alpinist olarak büyük bir başarı ve rekor elde ettim." ifadelerini kullandı.

'Etkinliğim boyunca birikmiş çöplerimi de indirip çöpe attım'

Çevirme Köyü'nden 40 kilogramlık kamp yükü ile solo olarak Ağrı Dağı zirvesine ulaşarak 3 gün ve 2 gece zirvede kamp kurduğunu dile getiren Cennet: "Ardından 1 günde zirveden Çevirme Köyü'ne kamp yükü ile indim oradan da araçla Doğubayazıt ilçesine giderek zirve etkinliğimi tamamladım. Etkinliğim boyunca birikmiş çöplerimi de indirip çöpe attım." diye konuştu.

'Ağrı Dağı'nın zirvesinde yıldızları izlemek ve bunları hissederek görerek yaşamak çok güzel'

Ağrı Dağı'nın zirvesine yaptığı solo tırmanışla rekor kırdığını kaydeden Cennet, devamında şunları söyledi:

"Yaptığım araştırmalara göre Ağrı Dağı tarihinde Solo alpinist olarak benim dışımda hiçbir solo alpinist Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün kalıp zirvede kamp kurup kalmamıştır. Bu bir rekordur. Türkiye'nin en yüksek zirvesi ve çatısı olan Ağrı Dağı 5 bin 137 metre irtifası olan sönmüş bir volkanik dağda 3 gün ve 2 gece yaşamak, usulca güneşin doğuşunda ve batışındaki renk armonisini izlemek ufuk çizgisinden dünyayı izlemek bulutları izleyip içinde kaybolmak ve o bulutları içine çekmenin verdiği mutluluk ve hazzı kelimelerle tarif etmek imkansız. küçük ağrı dağını saran ve etrafında dönen bulutların muhteşem bir görünüşü ve örtü buzulunda zirvenin güneyinde çadırda olmak, yıldızları izlemek ve bunları hissederek görerek yaşamak çok güzel."