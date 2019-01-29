Ağrı Defterdarlığı 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı ili defterdarlığı toplantı salonunda il Defterdarı Mehmet Tural ve merkez ve ilçe müdürleri ile yapılan değerlendirme toplantısında 2018 yılı gelir ve giderleri ile 2019 yılı hedefleri belirlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Söz konusu toplantıya Personel Müdürü (Defterdar Yardımcısı Vekili) Kenan Avşar, Muhasebe Müdür Vekili Cihan Baybars, Vergi Dairesi Müdürü Arif Demirtaş, Muhakemat Müdür Vekili Recep Demirci, Gelir Müdür Vekili Mustafa Temizkan, Diyadin Müdür Vekili Numan Arslan, Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdür Vekili Nurer Dilmen, Doğubayazıt Vergi Dairesi Müdürü Zafer Deniz, Eleşkirt Malmüdürü Ertan Kantarcı, Hamur Malmüdürü Vekili Ömer Bodur, Taşlıçay Malmüdürü Vekili Yusuf Erkan, Patnos Vergi Dairesi Müdürü Halil Özdemir, Patnos Malmüdürü Kadir Türkmen katıldı.

İl Defterdarı Mehmet Tural, 2018 yılı faaliyet raporunu ve 2018 yılında karşılaştıkları sorunları merkez ve ilçe müdürleriyle paylaştı. Toplantıda 2019 yılında alınacak önlemler ile 2019 yılı gelir ve gider hedeflerini açıklayarak karşılıklı görüş alışverişte bulunuldu.