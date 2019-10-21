Ağrı Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi faaliyete geçti

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ile incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin göğüs, kalp ve damar hastalıkları alanında en iyi hastanelerinden biri olan İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Ağrılı Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Milletvekili Ekrem Çelebi'nin davetlisi olarak Ağrı'ya geldi. Ağrı Devlet Hastanesinde yapımı devam eden anjiyo ünitesi ile ilgili yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen ikili, Hastane Başhekimi Op. Dr. Coşkun Daharlı'dan bilgi aldı.

Ağrı'nın büyük bir ihtiyacının giderileceğini belirten Milletvekili Çelebi, kente 24 Haziran 2018 yılından itibaren yapılan sağlık hizmetlerine değinerek, “İlimizin temel sorunlarından biri, 24 Haziran'dan sonra söylediğimiz tek şey özellikle anjiyo ünitesi sıkıntısı. Bizim 56 bin metrekare kapalı alana sahip hastanemiz var. 24 Haziran'dan bu yana özellikle Ağrı Devlet Hastanemizde 2 seviye erişkin yoğun bakım servisi 8 yataktan 10 yatağa çıkarılıp, tescili yapıldı. 3. basamak 9 yataklı erişkin yoğun bakım hizmete girdi. Böylece toplamda 19 yataklı 2. ve 3. basamak erişkin yoğun bakımımız hizmet vermektedir. 1. basamak koroner yoğun bakım 2. basamağa çevrilerek 4 yataktan 5 yatağa çevrildi. Tescili yapılıp hizmet vermeye başladı. Yine Ağrı Devlet Hastanemizde 1. basamak yeni doğan yoğun bakım 9+1 yataklı tescillendi ve hizmete açıldı. Mevcut 10 yataklı 2. basamak yeni doğan yoğun bakım tescili yenilendi. 3. basamak yeni doğan yoğun bakım 8+1 yatak olarak kuruldu ve tescillendi. 1. basamak yeni doğan yoğun bakım 9+1 yataklı tescillendi ve hizmete açıldı. Mevcut 10 yataklı 2. basamak yeni doğan yoğun bakım tescili yenilendi. 3. basamak yeni doğan yoğun bakım 8+1 yatak olarak kuruldu ve tescillendi. TRSM aktif hale getirildi. 2019 yılında kimyasal tedavi ünitesi kuruldu ve hizmet vermeye başladı. Acil servise yanık ünitesi, obezite merkezi, 10 yataklı palyatif merkezi, kardiyoloji branşı 3. poliklinik, dâhiliye branşı 3. poliklinik, çocuk hastalıkları branşı 5. poliklinik, kadın doğum branşı 3. poliklinik, lokal biyopsi odası ve Anne Oteli açıldı. Hastanemizde endoskopi (Gastroenteroloji) ünitesi yenilendi, transfüzyon merkezi aktif hale getirildi, acil servis laboratuvarı, diyabet okulu, gebe bilgilendirme ve emzirme okulları kuruldu. Bunlarla birlikte 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini de ilimize kazandırmayı hedefliyoruz.”

"Anjiyo ünitesi faaliyete geçiyor"

Milletvekili Çelebi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birçok görüşme yaptıklarını belirterek, “Sayın Bakanımıza ilimize gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. Görüşmelerde en son noktamız şu oldu; ilimizle ilgili iki tane MR cihazı ile ilgili ihaleye çıkılıyor. Bugün de anjiyo ünitesi için hemşehrimiz olan İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ile son hazırlıkları yerinde inceledik. Allah'tan bir sıkıntı olmazsa yarından itibaren küçük çaplı anjiyo yapmaya başlayacağız. 15 Kasım itibariyle de anjiyo ünitemiz tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek” diye konuştu.