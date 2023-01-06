Ağrı, Doğubayazıt ve Patnos'ta motivasyon fırtınası esti

Ağrı'da Yazar ve Sınav Süreci Eğitmeni Dr. Faruk Öndağ tarafından 1 bin 200 öğrenci ve 300 öğretmenle bir araya gelerek “Motivasyon” semineri verildi.

Ağrı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimciler Birliği Sendikası Ağrı Şubesi işbirliğiyle Doğubayazıt ve Patnos ilçeleri ile il merkezdeki öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımları ile gerçekleştirilen “Motivasyon” seminerlerinde "sınav kaygısı ve stres yönetimi, motivasyon ve konsantrasyonun sınav sürecine etkisi, tüm bu süreçte öğretmenin yadsınamaz hayati rolü" konuları ele alan Yazar, Sınav Süreci Eğitmeni Dr. Faruk Öndağ, katılımcılara teşekkür etti.

Konu hakkında bilgi veren Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, “Hocamız tarafından ‘her bireyin öğretmeni kadar adam olduğu' gerçeğiyle yüzleştirildiğimiz bu doyumsuz çalışmada göstermiş olduğu özverili çabası için Sayın Dr. Faruk Öndağ'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte katkılarını esirgemeyen Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Kökrek'e, İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Mehmet Sebih Özden ve Selahattin Bilgiç'e, ilçe milli eğitim müdürlerimize, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube yönetimimize, Doğubayazıt İlçe Başkanımız Veysel Gümüş ve yönetimine, Patnos İlçe Başkanımız Mansur Vural ve yönetimine çok teşekkür ederiz. Diğer taraftan şüphesiz teşekkürün büyüğü tüm bu seminer sürecinde büyük bir heyecan ve tutkuyla katılım göstererek, eğitime dair hassasiyetlerini ve tutkularını ortaya koyan öğretmen ve öğrencilerimize, onlardaki bu iştiyak bizleri de çalışmalarımızda motive etmekte ve yeni seminer çalışmaları konusunda teşvik etmektedir” dedi.