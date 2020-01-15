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Ağrı dondu

Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da gece eksi 25 derecenin altına inen hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da gece eksi 25 derecenin altına inen hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.


Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle akarsular ve su depoları dondu. Şehir merkezindeki hayvan pazarında her sabah hayvanlarını satmaya çalışan besiciler de soğuk havadan olumsuz etkilendi. Pazara getirilen hayvanların ağız ve burunları buz tutarken, hayvanların ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Muhammet Furkan Aras adlı besici, her sabah hayvanlarını pazara getirip satmaya çalıştıklarını, soğuk hava nedeniyle oldukça zorlandıklarını söyledi. Soğuk hava yüzünden hayvanların ağız ve burunlarının buz tuttuğunu belirten Aras, “Eksi 20 derecede her sabah pazara geliyoruz. Kışın havalar soğuk. Bizim işimiz çok zor oluyor. Ama işimiz bu. Her sabah bu soğukta buraya gelmek zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok” dedi.

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